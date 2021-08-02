Хотите приготовить квашеные помидоры, но у вас нет бочки? Ничего страшного! Попробуйте их заквасить в ведре. По вкусу они практически не отличаются от бочковых, получаются такие томаты очень ароматными, слегка газированными и в меру кисло-солеными. В отличие от помидоров, засоленных в бочке, у этих не нужно собирать периодически появляющийся белый налет. Да и сам процесс приготовления занимает немного времени.

Для того, чтобы такие бочковые помидоры вышли действительно вкусными, необходимо обязательное условие – ведро для засолки (можно взять как пластмассовое, так и эмалированное) должно быть с плотной (герметичной) крышкой, чтобы в процессе засаливания в него не попадал воздух.