Хотите приготовить квашеные помидоры, но у вас нет бочки? Ничего страшного! Попробуйте их заквасить в ведре. По вкусу они практически не отличаются от бочковых, получаются такие томаты очень ароматными, слегка газированными и в меру кисло-солеными. В отличие от помидоров, засоленных в бочке, у этих не нужно собирать периодически появляющийся белый налет. Да и сам процесс приготовления занимает немного времени.
Для того, чтобы такие бочковые помидоры вышли действительно вкусными, необходимо обязательное условие – ведро для засолки (можно взять как пластмассовое, так и эмалированное) должно быть с плотной (герметичной) крышкой, чтобы в процессе засаливания в него не попадал воздух.
Ингредиенты:
- Помидоры – сколько поместится в ведро.
- Чеснок – 2 головки.
- Листья вишни – 15-20 шт.
- Листья черной смородины – 15-20 шт.
- Ветки укропа (с зонтиками) – 4-6 шт.
- Перец душистый и черный горошком – по 10 шт.
- Лавровый лист – 6 шт.
- Вода – 2,5 л.
- Соль – 150 г.
Как приготовить:
Прежде, чем засаливать помидоры, подготовьте емкость для засолки: ведро (пластмассовое или эмалированное) хорошо помойте с содой, тщательно сполосните и обдайте кипятком. На дно положите пару помытых веток укропа (обязательно с зонтиками). Ветки можно класть целыми или нарезать.
Затем положите пять помытых вишневых листьев.
Вслед за листьями вишни на дно ведра уложите помытые листья смородины.
Далее черед за специями. Сверху на зелень положите три лавровых листа, четыре зубчика чеснока и по пять горошин черного и душистого перца.
Отберите целые (не поврежденные), упругие (можно слегка недоспелые) помидоры для засолки, сполосните их.
Затем плотным слоем уложите их на дно ведра.
Заполните ведро помидорами наполовину, потом положите часть зелени и специй (так квашеные томаты будут намного ароматней), после чего снова – помидоры.
Сверху на помидоры выложите оставшиеся зонтики укропа, листья черной смородины и вишни, зубчики чеснока и горошины перца.
Приготовьте рассол: в холодной (лучше всего колодезной) воде растворите соль.
Обратите внимание, что количество рассола зависит от объема вашего ведра. Его обязательно нужно рассчитывать исходя из простой пропорции: на литр воды потребуется 60 г соли. На 5 литровое ведро приблизительно понадобится 2,5 литра воды, соответственно, 150 г поваренной соли. Сверху на помидоры (они должны быть покрыты рассолом) высыпьте еще 0,5 – 1 ст. л. соли (в процессе засолки соль растворится).
После того, как помидоры будут уложены в ведро, накройте его плотной крышкой (ее предварительно обдайте кипятком), и поставьте в холодное место (погреб, холодильник или подвал) для засолки.
Спустя 2 – 2,5 недели квашеные помидоры можно уже пробовать (малосольные помидоры будут готовы уже спустя неделю). Хранить соленья желательно не больше 3 – 4 месяцев.
Приятного аппетита!